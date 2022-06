We horen al geruime tijd dat er gewerkt wordt aan een remake van The Last of Us, maar vanuit Sony bleef het tot op heden stil. Met Summer Game Fest vanavond was het de bedoeling de remake daar officieel aan te kondigen, maar iemand bij Sony heeft niet goed op zitten letten en zelf de trailer al gelekt via PlayStation Direct.

De trailer kan je hier bekijken en die laat schitterende beelden van het eerste deel zien. Ook leren we dat het spel op 2 september 2022 uitkomt voor de PlayStation 5, waarbij aangegeven staat dat de titel eveneens in ontwikkeling is voor pc. Wanneer die versie uitkomt is onduidelijk.