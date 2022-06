We zijn het inmiddels al geruime tijd gewend: iedere week wordt er via de Epic Games Store een pc-game tijdelijk gratis aangeboden. Nadat de afgelopen weken grote games als Borderlands 3, BioShock: The Collection en Wolfenstein: The New Order gratis te downloaden waren, is het nu de beurt aan één van de meest unieke games van de laatste jaren.

Het gaat om Maneater, een game die door ontwikkelaar Tripwire Interactive wordt omschreven als een ‘ShaRkPG’. De term verraadt het al: het is een singleplayer actie-RPG waarin je een haai speelt en de kust terroriseert en daar mensen die op je pad komen één voor één verslindt.

Maneater is tot en met 16 juni gratis te downloaden in de Epic Games Store. Voor meer informatie over de game kun je hier onze review lezen.