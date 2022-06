Een kleine twee jaar geleden kondigde Microsoft een nieuwe Forza Motorsport aan. Sinds die onthulling blijft het relatief stil rondom de game, hoewel vorige maand een bericht opdook dat Forza Motorsport – zoals de game simpelweg genoemd wordt – momenteel in beta zou zijn en ook naar de Xbox One komt.

Desalniettemin zijn er op dit moment vooral nog meer vraagtekens dan antwoorden rondom Forza Motorsport en aangezien vanavond de Xbox & Bethesda Games showcase is, lijkt het aannemelijk dat de titel daar op zal duiken. Degenen die hopen dat Forza Motorsport dit jaar nog uitkomt, zullen echter mogelijk teleurgesteld gaan worden. Via Twitter meldt insider Tom Henderson namelijk dat Forza Motorsport gepland staat voor een release in de lente van 2023.

I'm pretty sure we're getting Horizon 5 hot wheels DLC announcement and our first look at the next Forza Motorsport – Slated for Spring 2023 last I heard. https://t.co/tmDsDiVDSE — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 10, 2022

Volgens Henderson kunnen we vanavond de onthulling van de Hot Wheels-uitbreiding voor Forza Horizon 5 – de eerder deze week uitlekte – verwachten. Die uitbreiding zal vermoedelijk wel later dit jaar verschijnen, waardoor Forza-fans wel iets hebben om naar uit te kijken. Maar als we Henderson moeten geloven, laat Forza Motorsport nog wel even op zich wachten. Dat zou wel teleurstellend zijn, ook gezien het recente uitstel van Starfield en Redfall, die pas in 2023 worden uitgebracht.