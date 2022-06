Miljoenen gamers hebben Forza Horizon 5 gespeeld, dus het is aannemelijk dat nieuwe content wel gewenst is. Microsoft houdt tot dusver z’n lippen stijf op elkaar als het gaat om de eerste grote uitbreiding voor het vijfde deel. Dankzij Steam weten we echter meer dan de bedoeling is.

Wario64 heeft via Twitter laten weten dat er een nieuwe banner te zien was op de Steampagina van Forza Horizon 5, die ondertussen weer is verwijderd. Hierop was te zien dat de eerste grote uitbreiding voor de racegame Hot Wheels als thema zal hebben. Eerdere delen hebben ook Hot Wheels uitbreidingen gehad, dus dat geeft het enige geloofwaardigheid.

Wellicht dat we zondag tijdens de Microsoft & Bethesda Games Showcase meer te horen krijgen.