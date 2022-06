Het spelersaantal van Forza Horizon 5 blijft maar groeien. Eind januari maakte Microsoft bekend dat 18 miljoen spelers de racegame hadden gespeeld en dat aantal is ondertussen alweer aardig gegroeid.

Gamingbolt heeft ontdekt dat de in-game Hall of Fame leaderboard laat zien dat al meer dan 20 miljoen gamers Forza Horizon 5 hebben gespeeld. Dat is best indrukwekkend, omdat de game nog maar zeven maanden in de (digitale) winkels ligt.

Het aantal spelers is alleen niet gelijk aan het aantal exemplaren dat van de game is verkocht. Forza Horizon 5 was een ‘day one’ Game Pass-titel, dus dat heeft zeker geholpen in het hoge aantal gamers die het spel hebben gespeeld. Maar hoe je het ook wendt of keert, het vijfde deel in de serie wekt veel interesse.