Het ziet er naar uit dat animatieseries gebaseerd op games steeds populairder worden. Vooral Netflix springt hier bovenop en heeft weer een nieuwe serie aangekondigd. Op Netflix kan je al vier seizoenen van de Castlevania animatieserie kijken en zij hebben onder andere een serie over Tekken in productie.

Daar stopt het niet, want de streamingdienst heeft nu laten weten dat het de bedoeling is dat zij in december Dragon Age: Absolution gaan aanbieden, gebaseerd op de bekende RPG-reeks van ontwikkelaar BioWare.

Er zijn verder weinig details over de nieuwe animatieserie bekend, maar er is wel een teaser trailer vrijgegeven. Die kan je hieronder bekijken.