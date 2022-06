Blizzard is al jaren bezig met het vervolg op Overwatch, een van de succesvolste hero-shooters tot op heden. Na de initiële aankondiging van Overwatch 2 was het een hele tijd stil rondom de game, maar de laatste weken regende het geruchten. De Xbox & Bethesda Games Showcase heeft ons nu meer duidelijkheid gegeven, Overwatch 2 zal dit jaar in early access gaan. En dat alles zelfs free-to-play.

Naast die aankondiging toonde Blizzard ook gelijk een van de nieuwe heroes van Overwatch 2, genaamd The Wastelander. Een stoere chick met een zekere attitude. Binnenkort volgt er waarschijnlijk meer informatie omtrent beide aankondigingen. Voor nu moeten we het met de onderstaande beelden doen. De early access van Overwatch 2 begint op 4 oktober aanstaande.