(Partner bijdrage) Of je nu volop geniet van televisieseries, de hele dag aan het gamen bent of de ultieme muziekervaring wilt hebben; het hebben van goed geluid is net zo belangrijk als het hebben van goed beeld. Het is daarom ook van groot belang om een goed geluidssysteem in huis te hebben en voor goed geluid moet je bij Sonos zijn. Als je bekend bent met het merk Sonos, weet je dat je niks anders kan verwachten dan de beste sound kwaliteit. Het enige wat je voor Sonos-apparaten nodig hebt is een thuisnetwerk, een stopcontact en de handige Sonos-app, die je zo op je telefoon kunt downloaden. Maar wist je dat je ook producten kunt combineren om het sound niveau nóg beter te krijgen? Met deze producten kan jij de hoogstaande kwaliteit van Sonos zelf ervaren.

Als eerste heeft Sonos een nieuwe soundbar uitgebracht: de Sonos Ray. Dit is een slimme, platte soundbar die je kunt aansluiten op je televisie. Het verbluffende geluid van televisie, muziek en gaming transformeert de ruimte helemaal naar een professionele sound studio. De soundbar zorgt voor de perfecte geluidsafstemming voor de ruimte waar de soundbar geïnstalleerd wordt en daarmee is het niet kunnen verstaan van spraak op televisie verleden tijd. Er wordt gezocht naar een juiste afstemming tussen achtergrondgeluiden die zorgen voor de perfecte balans en een verbazingwekkende helderheid en volheid. De unieke Sonos bar is klein van stuk en is daarom perfect om bij vrijwel iedere televisie te plaatsen. Hij neemt niet veel ruimte in maar creëert wel de illusie van een enorme geluidsinstallatie. De soundbar wordt op de televisie aangesloten met twee kabels en aan de hand van de Sonos-app kun je de bar zelfstandig installeren. Geen stress dus!

De Sonos Ray kun je aansluiten op bijna alle televisietoestellen en je kunt er ook muziek mee streamen zonder de televisie aan te hoeven zetten. De soundbar ondersteunt dus het geluid van de televisie, maar kan op zichzelf ook gebruikt worden als geluidsbron voor muziek. Je kunt ook gratis muziek luisteren via de Sonos Radio die in de Sonos-app verwerkt zit. Hoe relaxt! Het mooiste van alles: deze soundbar levert indrukwekkende prestaties tegen een kleine prijs van 299 euro. Hoewel de Sonos Ray van zichzelf al een goede toevoeging is voor je soundsysteem, kun je het ook flexibel uitbreiden door andere Sonos speakers toe te voegen. Check hieronder welke andere Sonos-producten de perfecte aanvulling zijn op de Sonos Ray:

Een van de boxen die je kunt combineren met de Sonos Ray is de Sonos Sub Gen. 3. Dit is een vierkante geluidsbox met een opening in het midden. De Sub Gen. 3 bevat naast het geven van geluid ook Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Homekit die met bijbehorende apps bediend kunnen worden. Door de Sub Gen. 3 te combineren met de Sonos Ray kun je het geluidskwaliteit nog dichterbij de echte bioscoopervaring krijgen. Ben je Call of Duty aan het spelen? Geloof ons maar op ons woord: het voelt echt alsof je zelf moet duiken voor de kogels die op je afkomen.

Naast de Sonos Sub Gen. 3 kun je ook de Sonos One Gen. 2 aanschaffen en deze met de Sonos Ray combineren. De Sonos One Gen. 2 is een slimme speaker met spraakbesturing en heeft het uiterlijk van een meer traditioneel uitziende geluidsbox. Door deze speaker te combineren met de Sonos Ray Soundbar, heb je een echte entertainment set te pakken. Afhankelijk van de ruimte waar je de producten installeert kun je er natuurlijk ook voor kiezen om meerdere producten aan te schaffen.

Er is een breed scala aan producten verkrijgbaar bij Sonos. Het is niet voor niets één van de bekendste audiomerken ter wereld. De producten liggen uiteen qua prijs en er zitten kleine verschillen tussen de verschillende producten van Sonos. Eén ding weet je wel zeker: de producten tillen jouw kijk- en luisterervaring naar het hoogste niveau en zijn zeker een must voor liefhebbers van de beste sound.