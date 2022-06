Sony liet onlangs weten te werken aan meer films en series gebaseerd op bekende first-party franchises. Een daarvan is Gran Turismo en daar zijn nu wat meer details van bekend geworden. Deadline meldt dat de film namelijk op 11 augustus 2023 in de bioscopen zal draaien en de huidige status is dat de film in productie is gegaan vorige maand.

De film wordt geschreven door Jason Hall en het zal gebaseerd zijn op een waargebeurd verhaal. Volgens het artikel van Deadline gaat het om een tiener die via gamen zijn droom heeft weten te verwezenlijken door uiteindelijk coureur te worden. En dat is natuurlijk direct te koppelen aan de GT Academy.

Dit heeft door de jaren heen een paar coureurs opgeleverd die daadwerkelijk in actie zijn gekomen, dit zijn zoal Lucas Ordoñez en Jann Mardenborough. Die eerste naam is interessant, want Sony heeft in het verleden al eens geprobeerd een film rondom hem te maken, maar dat kwam toen nooit van de grond. Nu dus blijkbaar wel, zeker als het op Ordoñez is gebaseerd.