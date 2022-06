Met de komst van PlayStation Plus Extra en Premium worden veel titels per direct voor deze nieuwe abonnementen beschikbaar. Destruction AllStars is er één van en deze game kreeg eerder dit jaar al een forse patch, nadien werd het echter stil…

Over een weekje – op 23 juni om precies te zijn – zijn de nieuwe PS Plus-abonnementen beschikbaar en dat is een goed moment voor ontwikkelaar Lucid Games om Destruction AllStars van veel nieuwe content te voorzien.

Op 22 juni – een dagje eerder – zal Destruction AllStars een update ontvangen en die trapt af met het Rise-evenement. Dit evenement bevat een nieuwe modus, nieuwe uitdagingen en een nieuwe AllStar Pass, waarmee je veel leuke extra’s kan vrijspelen. Het evenement duurt zes weken en nadien zal er een nieuwe van start gaan en dit proces herhaalt zich, waarbij elk evenement een nieuwe modus krijgt.

Het Rise-evenement brengt de gloednieuwe Jumpshot modus naar de game. In deze op teams gebaseerde modus moet je snel handelen zowel achter het stuur als te voet om punten te scoren voor je team. In de onderstaande trailer kan je zien hoe Jumpshot precies in zijn werk gaat.

Daarnaast zullen ook bestaande modi van een nieuw likje verf worden voorzien met deze nieuwe update. De competitieve Blitz modus zal bijvoorbeeld voor het eerst competitieve seizoenen krijgen en voorzien worden van een verbeterd ranking systeem, zodat je beter tegen de juiste spelers geplaatst wordt.

Tot slot zullen spelers die de game destijds gekocht hebben beloond worden met een exclusieve Founder’s Pack, dat cosmetische items zal bevatten. Hieronder kan je de nieuwe trailer bekijken, die haarfijn uitlegt hoe Destruction AllStars precies werkt en verderop wordt de nieuwe Jumpshot modus getoond.