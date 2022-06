Liefhebbers van Forza Motorsport zullen nog aardig wat geduld moeten hebben, want het duurt namelijk nog minimaal zeven maanden voordat het nieuwste deel in de winkels ligt. Om de fans toch wat tegemoet te komen, heeft Turn 10 Studios wat meer informatie over het racespel gedeeld.

Creative director Chris Esaki heeft in een video bekendgemaakt dat de carrièremodus in Forza Motorsport er heel anders uit zal komen te zien dan je gewend bent van eerdere delen in de reeks. Het is zelfs grotendeels helemaal opnieuw in elkaar gezet.

De structuur van de multiplayer heeft ook een verandering ondergaan. Deze modus spiegelt zich aan wedstrijden in het echte leven. Dit betekent dat er elk weekend tijd is om te oefenen, je je daarna moet kwalificeren en uiteindelijk de race moet rijden.

Turn 10 wil ook een zo mooi mogelijke game maken, om nieuwe gamers aan te trekken. Elke track is voorzien van verschillende weersomstandigheden en effecten, die betrekking hebben op het tijdstip van de dag. Ray tracing moet voor realistische reflecties zorgen, waardoor Forza Motorsport de mooiste game in de reeks moet worden.

Op het gebied van physics wil de ontwikkelaar echt alles uit de kast halen. Het is de bedoeling dat elke auto zo realistisch mogelijk reageert op het wegdek waarop je rijdt. Wil je weten wat er nog meer is gedeeld over Forza Motorsport? Dan kan je de video waarvan sprake hieronder bekijken.