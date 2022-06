Naast de Forza Horizon franchise is er ook de serieuzere tak van sport met Forza Motorsport. Het nieuwste deel is inmiddels al een lange tijd in ontwikkeling en vanavond heeft Microsoft eindelijk weer wat van de game laten zien.

Ook hebben ze bekendgemaakt dat Forza Motorsport in de lente van 2023 zal verschijnen. De game komt dan uit voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, direct op Xbox Game Pass. Je kan de nieuwe beelden natuurlijk hieronder bekijken.

Het gaat om zowel een gewone trailer als een video die de verschillende verbeteringen ten opzichte van eerdere delen nader toont. Hierbij ligt de nadruk vooral op de details en het realisme, dus check het zeker even.