Nadat er jarenlang geen console game van Teenage Mutant Ninja Turtles is verschenen, zijn Donatello, Michelangelo, Raphael en Leonardo sinds gisteren weer helemaal terug. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge is gisteren namelijk uitgekomen en de terugkeer van de Turtles wordt gevierd met de onderstaande launch trailer.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge is een sidescrolling beat’ em up die, zodra je er beelden van ziet, gelijk doet denken aan eerdere games uit de jaren ’80 en ’90. In de game ga je op pad met één van de Turtles of andere personages en ieder heeft zijn eigen kenmerken en vaardigheden. De game is solo te spelen, maar ook in lokale én online coöp.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.