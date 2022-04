Later dit jaar staat Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge gepland voor diverse platformen en dit 2D-sidescrolling avontuur kent de typische jaren ’80 stijl, die we kennen van de cartoons en series. Je mag gerust zeggen dat er veel passie en aandacht in dit project gestoken wordt en dat wordt nogmaals benadrukt in deze nieuwe video.

In de onderstaande video komen de ontwikkelaar en uitgever samen om meer te vertellen over de ontwikkeling van de game. Volgens de twee heren was er eigenlijk bij beide partijen interesse in een klassieke TMNT-game en de rest is geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Daarnaast komen er nog meer mensen van Tribute Games aan het woord en je zal hier en daar wat gameplay tussendoor zien.

Een releasedatum voor Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge is helaas nog niet bekend.