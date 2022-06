De Teenage Mutant Ninja Turtles hebben zich nog eens laten zien: tijdens Summer Game Fest 2022 werd namelijk een nieuwe trailer getoond voor Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge én we kregen een releasedatum: 16 juni zal het gaan gebeuren.

De nieuwe trailer toont heel wat gameplay, waaronder een 6-player multiplayer modus in actie. Deze modus zal zowel in local coöp als online gespeeld kunnen worden. Ook Casey Jones met zijn vertrouwde hockeystick zien we in actie en het belooft alvast een spektakel van jewelste te worden.

In het persbericht sprak Jean-Francois Major van Tribute Games zich enthousiast uit over de game:

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge merges elements of the classic cartoon, games and toys to create an ultimate celebration of a cast of beloved heroes. This game is both a tribute to an incredible era of TMNT as well as the spectacular community that’s kept this stage of the series active through their love for classic TMNT.”