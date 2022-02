Afgelopen jaar tijdens de gamescom werd Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge aangekondigd en dat betekent natuurlijk dat we eindelijk weer met deze dodelijke schildpadden aan de slag kunnen. Naast de Ninja Turtles zal ook verslaggeefster April O’ Neil aanwezig zijn om klappen mee uit te delen. De bekende meester van de pizzaverslaafde schildpadden laat nu ook zijn sterkste kanten zien.

Master Splinter toont namelijk zijn expertise en ervaring in deze nieuwe trailer en zoals je ziet weet hij wel raad met al die gekleurde ninja’s van Shredder. De vechtstijl is uiteraard heel anders dan die van de Turtles en je zou het kunnen omschrijven als een wat elegantere en efficiëntere stijl. Uiteraard is dit alles te bewonderen in een leuke 80’s pixelachtige stijl, zoals je hieronder kunt zien.

Deze game zou oorspronkelijk alleen voor Nintendo Switch en pc verschijnen, maar Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge komt ook naar PlayStation en Xbox.