Aanstaande woensdag gaat Gamescom weer van start en Geoff Keighley probeert iedereen alvast lekker te maken op Twitter met aankondigingen van wat ons te wachten staat. Naast LEGO Star Wars: The Skywalker Saga weten we nu ook dat we meer van Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge te zien gaan krijgen. Hoewel ik een fan van de Turtles ben, hoop ik voor Geoff dat hij nog meer uit zijn mouw schudt, want vorig jaar viel ik in slaap.

🐢🍕 Wednesday, turtle power! 🐢🍕 Tune in to @gamescom Opening Night Live for an announcement and world premiere new look at TMNT Shredder's Revenge from @dotemu and @tributegames pic.twitter.com/W5myzdss7w — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 21, 2021

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge is begin dit jaar aangekondigd en grijpt terug naar het begin van de Turtles. Qua uiterlijk lijkt het op de tekenfilm serie uit de jaren tachtig en grafisch is het in een retro jasje gehuld, dat je met weemoed laat terug denken aan de Turtles in Time op de Super Nintendo of nog beter, in de arcade. De nieuwe game komt in ieder geval naar alle platformen. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.