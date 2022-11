Afgelopen zomer lieten de Teenage Mutant Ninja Turtles weer eens van zich horen met een eigen game. De sidescrolling beat’ em up Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge verscheen toen en viel behoorlijk goed in de smaak. Het spel werd uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Aan dat rijtje zal op korte termijn nog een platform worden toegevoegd.

Uitgever Dotemu en ontwikkelaar Tribute Games hebben namelijk aangekondigd dat Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge op 15 november ook voor de PlayStation 5 wordt uitgebracht. Het gaat hier om een digitale release en Tribute Games meldt dat de PS5-versie van de game identiek is aan de PS4-versie. Spelers hoeven dus geen extra features of nieuwe content te verwachten. Het enige verschil is dat de aankomende PS5-versie native draait op de PlayStation 5, in plaats van dat je de PS4-versie via backwards compatibility speelt, aldus de ontwikkelaar. Er wordt geen gratis upgrade naar de PS5-versie aangeboden voor bezitters van de PS4-versie.

Gaat je voorkeur uit naar een fysieke uitgave? Ook dan is er goed nieuws, want in samenwerking met Merge Games worden in Europa twee fysieke edities van Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge voor de PS5 uitgebracht. De standaard editie kost €39,99 en lanceert op 25 november. Ook wordt een Special Edition uitgebracht voor €69,99, met daarin verschillende fysieke extra’s.

PlayStation gamers, it's time to get shreddin' with the Turtle Squad when TMNT Shredder's Revenge bashes, crashes and dashes to the PS5 natively on November 15th!

This version is to the PS4's and doesn't include any additional feature or content. pic.twitter.com/CDEJgEfXKk

— Tribute Games (@TributeGames) November 4, 2022