Eerder deze maand kon je al een kijkje achter de schermen nemen bij de ontwikkeling van Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge en hieruit blijkt dat zowel de uitgever als ontwikkelaar met buitengewoon veel passie en liefde aan deze titel werken. Tot op heden ontbrak nog ieder spoor van een mogelijke releasedatum en daar komt nu gelukkig enigszins verandering in.

Een exacte releasedatum is er helaas nog niet, maar dankzij een nieuwe gameplay video krijgen we wel te zien dat TMNT: Shredder’s Revenge voor deze zomer gepland staat. Daarnaast is er nog een ander leuk nieuwtje verschenen, dat zeker voor de fans van de jaren ’80 serie interessant is. De stemmen van de Turtles zullen namelijk door dezelfde acteurs uit dat tijdperk worden ingesproken, wat voor een mooi nostalgisch gevoel zorgt.

Verder kan je hieronder nog elf minuten aan nieuwe gameplay bekijken. De video laat de eerste twee levels van de game zien en de sfeer ziet er goed uit in de onderstaande beelden. Daarnaast mag het wel duidelijk zijn dat de Turtles het tegen veel kleurrijke ninja’s zullen opnemen, die in allerlei soorten en maten voorbij komen.