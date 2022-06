Op 29 juli verschijnt Xenoblade Chronicles 3 voor de Nintendo Switch en speciaal voor die game zond Nintendo vanmiddag een Nintendo Direct uit. Met 20 minuten volledig op deze game gericht, hebben we een hoop gameplay te zien gekregen. Dit moment greep Nintendo ook gelijk aan om veel context bij de gameplay te geven.

Zo maak je kennis met de personages, zie je de verschillende omgevingen, worden de diverse gameplay elementen toegelicht en natuurlijk ontbreekt het niet aan actie. Met andere woorden: alles wat je moet weten over de game kwam voorbij en het is absoluut de moeite waard om even te bekijken.

Hieronder kun je de gehele livestream terugvinden. Daarnaast heeft Nintendo bekendgemaakt dat er een Expansion Pass verkrijgbaar zal zijn voor pakweg 30 euro. Via deze pas krijg je toegang tot vier uitbreidingen. Dit zijn de volgende:

Uitbreiding 1

Nuttige items

Outfit kleurvarianten

Uitbreiding 2

Challenge Battle

Nieuwe held en quests

Nieuwe outfits

Uitbreiding 3

Challenge Battle

Nieuwe held en quests

Nieuwe outfits

Uitbreiding 4

Nieuw verhaal

De eerste uitbreiding is direct vanaf release beschikbaar, de tweede verschijnt voor 31 december dit jaar. De derde uitbreiding staat gepland voor een release voor 30 april 2023 en de laatste volgt voor 31 december 2023.