Het is min of meer een publiek geheim dat Michael Jackson verantwoordelijk was voor – of op zijn minst een rol van betekenis gespeeld had bij – de ontwikkeling van de soundtrack voor Sonic The Hedgehog 3. Nu Sonic Origins de oude avonturen van ieders favoriete egel op speed nog eens op tafel gooit, komt ook dit onderwerp weer boven drijven – zeker wanneer blijkt dat er het een en ander veranderd is aan de soundtrack in kwestie.

Yuji Naka heeft op Twitter immers eindelijk bevestigd dat Michael Jackson wel degelijk muziek gemaakt heeft voor Sonic The Hedgehog 3. Dat de deuntjes in kwestie niet opnieuw gebruikt werden, heeft meerdere redenen. Zo bleken sommige oude audiobestanden gewoonweg onbruikbaar en nieuwe laten maken is niet mogelijk, gezien de popster in 2009 is overleden.