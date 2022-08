In onze special van Sonic Origins kon je lezen dat één van de vervelende dingen van het spel een bug in Sonic the Hedgehog 2 was. Hier kon Tails namelijk uit beeld raken en niet meer terugkeren, terwijl je wel het springgeluid constant hoorde. Dit probleem is nu eindelijk opgelost.

VGC meldt dat er een nieuwe patch beschikbaar is voor Sonic Origins. De grootste verbetering die deze met zich meeneemt is de eerder aangehaalde bug met Tails. Wat de patch nog meer aanpakt is zeer gering, maar is als volgt: