De lancering van Sonic Origins verliep een beetje hobbelig, aangezien de game nogal wat problemen kende. Niet alleen de klassieke games werden offline gehaald, ook de nieuwe uitgave kon nog wel wat werk gebruiken omtrent het verhelpen van bugs en glitches.

In een hoop tweets van Headcannon, die je hier kan terugvinden, deelt de ontwikkelaar die meewerkte aan de game mee dat ze maar deels verantwoordelijk zijn voor de staat waarin het spel is uitgebracht. Tijdsdruk, zowel bij hen als bij SEGA, zou aan de basis liggen van de meeste problemen en van uitstel van het spel wilde SEGA niet weten.

Mocht je het toch zelf eens willen proberen, dat kan, want Sonic Origins is nu uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.