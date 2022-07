Sonic Origins is nu enkele weken verkrijgbaar en hoewel Patrick de heruitgave zeker niet verkeerd vond, noemde hij het een wat gemakkelijke ‘cash grab’. De game is ook in technisch opzicht verre van optimaal en SEGA is zich daarvan bewust.

Zo werkt de ontwikkelaar/uitgever al even aan een update, die ze baseren op de vele feedback die ze van de fans hebben ontvangen. De update zal binnenkort verschijnen en de meest grove issues zullen zo snel mogelijk worden aangepakt.

Via Twitter liet de uitgever weten dat ze er nu mee bezig zijn, maar wanneer de update precies uitkomt is nog niet bekend.

“The team’s been listening and is working on fixing a variety of issues right now. We’ll make sure to get some more official messaging out once we have more info for everyone.”