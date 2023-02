In juni vorig jaar verscheen Sonic Origins. Het betrof een verzameling van remasters van de eerste vier Sonic-games: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles en Sonic CD. De release verliep niet bepaald vlekkeloos. Voorafgaand was er al veel kritiek op de DLC-praktijken van Sonic Origins en daarnaast kende de game nog diverse problemen, al werden die door SEGA vervolgens wel aangepakt aan de hand van updates.

SEGA is mogelijk nog niet klaar met Sonic Origins, zo blijkt nu. Gematsu meldt namelijk dat er in Korea een leeftijdsclassificatie is opgedoken voor ‘Sonic Origins Plus’. De rating bevat verder geen details, maar het zou kunnen duiden op een nieuwe uitgave van Sonic Origins. Het doet immers al snel denken aan de werkwijze van SEGA met een eerdere game uit de reeks, Sonic Mania. Daarvan werd na een tijdje ook een ‘Plus-uitgave’ op de markt gebracht met extra content.

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat SEGA dezelfde weg bewandelt met Sonic Origins. Voor nu blijft het echter een gerucht en is het wachten op een eventuele officiële aankondiging.