Eerder deze werd Sonic Origins officieel aangekondigd door SEGA. Het gaat hier om een collectie van remasters van oudere Sonic-games. Meer informatie over de nieuwe uitgave kun je hier nog eens lezen.

Bij de aankondiging van Sonic Origins deelde SEGA ook details over verschillende edities die je kunt aanschaffen en enkele DLC-pakketten die voor Sonic Origins worden uitgebracht. Diverse features, modi en andere content zijn dusdanig verdeeld over de uitgaves en DLC-pakketten, dat SEGA het onderstaande schema moest vrijgeven om alles nog enigszins overzichtelijk uit te leggen. Het kwam de studio op de nodige kritiek te staan.

Devolver Digital wist er in ieder geval wel raad mee. De uitgever brengt op 5 mei Trek to Yomi uit en die game werd nu aangegrepen om ook een schema vrij te geven met de content per editie. Hoewel Devolver Digital niet expliciet Sonic Origins noemt, is het overduidelijk bedoeld om de spot te drijven met SEGA. Het is in ieder geval goed om te weten je op alle platformen de eindcredits van Trek to Yomi te zien krijgt…