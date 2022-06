Review | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless – Nog niet zo heel lang geleden hebben wij de SteelSeries Aerox 5 Wireless gereviewd en in de tussentijd kwam er alweer een nieuw SteelSeries pakket binnen. Nu nemen we voor de afwisseling weer een headset onder handen en er is genoeg om enthousiast over te zijn. SteelSeries is een van de meer bekende merken als het gaat om headsets. Zo is de SteelSeries 7P headset populair onder de gamers en SteelSeries heeft ook de Arctis Pro (+ gameDAC) als hun topline model. Voor die laatste hebben wij nu een dergelijke opvolger te bespreken in deze review: de Arctis Nova Pro Wireless. Hoe staat het ervoor met SteelSeries qua headsets op de huidige markt, wat zijn de verbeteringen en hoe klinkt deze Nova headset?

Het ziet er Nova uit

Als je de SteelSeries Arctis Nova Wireless in huis haalt, heb je een behoorlijk pakket in handen. Zo wordt de headset geleverd met een multi-system receiver, ofwel een extra kastje waar je van alles mee kunt doen. Hier zullen we later nog op terugkomen. De headset zelf heeft nogal wat toeters en bellen. De donkergekleurde gunmetal headset heeft bijvoorbeeld verschillende kleine speakers bij de earcups voor (transparant) ANC gebruik. Op de linker earcup zit het controlepaneel: bovenaan de power knop, eronder de mute knop, gevolgd door een scrollwiel voor het volume. Aan de voorkant vind je de microfoon die je in en uit kunt schuiven en op de rechter earcup vind je de Bluetooth knop om de headset met diverse apparaten te kunnen gebruiken.

De headset is ergonomisch vrij trouw gebleven aan hoe SteelSeries het eigenlijk bij alle headsets aanpakt: een skiband, waardoor de headset lichtelijk op de bovenkant van je hoofd kan veren en daarmee erg comfortabel zit. De skiband dien je alleen wel met een zeer ouderwets systeem te verstellen. Er zijn aan beide kanten van de veerband drie gaten en die klik je op plastic bolletjes vast aan de headset. Het getuigt niet per se van een bepaalde finesse als je nagaat dat de Arctis Nova Pro Wireless verkocht wordt voor een adviesprijs van € 379,99. Wat wel de premium kwaliteit weggeeft, zijn de metalen hoofdband van de headset, earcups en zeer fijn zittende foam kussens. De multi-system receiver is dan weer van plastic gemaakt.

Handig!

Beide earcups hebben verwijderbare kleppen. Bij de linker earcup zit de USB-C aansluiting verstopt onder de klep, waarmee je de headset direct kunt opladen met een bijgeleverde (USB-C naar USB-A) kabel. Bij de rechter earcup vind je een losse accu verscholen achter de klep. Bij de Arctis Nova Wireless headset worden namelijk twee accu’s meegeleverd, die je kunt verwisselen zodra er eentje leeg is (ongeveer 20 uur). De ene accu doe je uiteraard in de headset en de andere kan je in de multi-system receiver stoppen, die zodoende wordt opgeladen. Zo hoef je nooit je headset aan een kabel te hangen als de accu leeg is. Dit dankzij het hot swap concept. Maar de multi-system receiver moet natuurlijk meer bieden dan dat, hoewel er ook een hoop kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

Het concept is dat het een mini-receiver moet voorstellen en dat je er meerdere apparaten op aan kan sluiten (pc, PS4 of PS5) en tussen deze bronnen kunt schakelen. Daarbij kan je ook enkele aanpassingen verrichten op het geluid (EQ presets) en je kan tevens overige aspecten reguleren, zoals game/voice chat en side toning, oftewel on-the-fly enige tweaks op de headset toepassen. Zodoende is de headset het fijnst in gebruik via de PlayStation 5 (of 4) in plaats van via pc, omdat je dan niet met Sonar (geluidsoftware van SteelSeries) gepruts te maken hebt. De gebruiksvriendelijkheid laat echter te wensen over via pc. Het kastje heeft een grote draaiknop, die je kan inklikken, om zo te navigeren in het menu en keuzes te maken. Tussen het LED-scherm en de grote draaiknop in zit een kleine touchknop verwerkt om terug te keren in het menu. De grote knop is een complete ramp te noemen: bij de geringste tik of draai keer je elke keer een scherm terug. Het is vrijwel onbruikbaar en alles behalve intuïtief, tenzij je het via console gebruikt, want dan werkt het gewoon naar behoren. Zelfs na updaten blijven dit soort problemen zich voordoen op pc, waardoor dit kastje nu niets meer dan een veredelde accu oplader is.

Nog een ander frustrerend aspect

Wat ook niet meehelpt is de software van SteelSeries. Een tijd terug heeft de SteelSeries Engine een behoorlijke make-over gekregen middels een update. Dat is in dit geval een van de hoofdredenen waarom het configureren van de Arctis Nova Pro Wireless gewoon geen fijn proces is. De geluidafdeling binnen deze software heet Sonar. Hiermee kan je alles instellen wat je wilt, zoals EQ presets, de output via Windows, side toning… de hele mikmak. Hoe de software reageert op zichzelf is een drama te noemen met vastlopers, het is traag, conflicteert met Windows, enzovoort. Tot dusver wordt de headset geteisterd door issues en dat dan vooral door externe factoren, wat een doodzonde is. SteelSeries moet gewoon beter hun best gaan doen met de software, gezien de SteelSeries Engine voor de update gewoon prima functioneerde en geen problemen gaf.

Hoe klinkt de Nova dan?

De Arctis Nova Pro Wireless is een fijne headset om naar te luisteren. Toch is er het een en ander wat de nodige toelichting nodig heeft. Je hebt te maken met een vrij gebalanceerde geluidspresentatie: niet te veel bass, wel genoeg voor de juiste diepte, zoals de treble die nooit schel klinkt, maar genoeg is voor de juiste helderheid. De middentonen zijn hier een beetje de vreemde eend in de bijt. Zo zijn ze aardig warm te noemen, en zeker wanneer er in games gesproken wordt kan dit net wat te muddy zijn. Het zijn de heldere hoge tonen die de middentonen genoeg weten te compenseren voor een fijn en genietbaar geluid, hoewel de middentonen zelf wel gewoon een stuk meer helder mochten zijn. Zoals de Nova nu is, heb je te maken met een warm klinkende headset die je toch veel detail laat horen in games. De ruimtelijkheid is in deze ook erg degelijk. Je hebt een mooie soundstage en alles weerklinkt mooi om je heen. De algehele geluidspresentatie is dus geslaagd te noemen.

Het is alleen dat we iets meer van de ANC hadden verwacht. Je kan namelijk toch aardig veel van buitenaf horen wanneer de ANC-functie aanstaat. Dit is toch wel een element wat vooral leuk op de doos staat, maar in de praktijk weinig met zich meebrengt. De microfoon is zeer ondermaats, want de geluidskwaliteit van je stem kan je vergelijken met die van vooral goedkopere headsets. Je bent te verstaan, maar het is geen schoon geluid. Dit moet echter gewoon van degelijke kwaliteit zijn gezien het prijskaartje van de headset. Omdat er ook een noise cancellation functie zit ingebouwd in de microfoon, vermoeden wij dat deze heftige processing van het geluid resulteert in een ondermaatse prestatie. Ook dit had stukken beter gemoeten en het is ook niet iets wat we van SteelSeries gewend zijn.