Volgens de journalist Nacho Requena, van het Spaanse blad Manual, draait de volgende Nintendo Direct om third-party games. Daarnaast werd er gezegd dat we wat uit de Persona-serie mogen verwachten, zonder een specifieke titel te noemen. Tot slot mogen we een Switch-port van een vier jaar oude titel verwachten. Insiders denken dat het om Red Dead Redemption 2 gaat, die oorspronkelijk in 2018 uitkwam.

De nieuwe Nintendo Direct vindt waarschijnlijk eind deze maand plaats. Mocht dit alles waar blijken te zijn, dan is het niet de eerste keer dat Nintendo zich specifiek op third-party games richt. Tijdens het begin van de pandemie in 2020 werd er namelijk voor het eerst een ‘Nintendo Direct Mini: Partner Showcase’ georganiseerd. Het is nog even afwachten of deze Nintendo Direct een soortgelijke opzet heeft.