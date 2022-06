Volgende maand verschijnt het derde deel in de succesvolle JRPG-franchise Xenoblade Chronicles. Nintendo lijkt dan ook maximaal de hype aan te zwengelen en trakteerde ons onlangs nog op een hele hoop nieuwe beelden tijdens de meest recente Nintendo Direct. Het verhaal werd wat meer uit de doeken gedaan, combat werd getoond, meer info over de uitbreidingen werd verschaft… je snapt het wel: heel wat om enthousiast over te worden.

Een aandachtige fan postte bovendien een clip op Twitter waarin werd opgemerkt dat Xenoblade Chronicles een wel erg handige feature zal hebben: lip sync die is aangepast aan de taal waarin je de game speelt. Of je nu verkiest om het avontuur van Noah en zijn vrienden in het Japans of in het Engels te beleven: de lipbewegingen van de personages zullen aangepast zijn aan jouw gekozen taal. Dit is een groot pluspunt, want een gedubde versie waarbij de lippen niet gelijk lopen met wat wordt gezegd is nu eenmaal… raar.

Bekijk het bewijs hieronder. Xenoblade Chronicles verschijnt op 29 juli voor de Nintendo Switch.