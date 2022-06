De hypemolen van The Callisto Protocol draait op volle toeren. Logisch ook. Het is alweer negen jaar geleden dat Dead Space 3 een vroegtijdig einde maakte aan de populaire griezelfranchise en sindsdien bleven fans van dit soort ruimtehorror nogal op hun honger zitten. Niet lang meer, dus. Begin december wordt namelijk The Callisto Protocol op ons afgevuurd, een spirituele opvolger van Dead Space die het gat wil vullen dat zijn voorganger heeft achtergelaten.

In een interview met Game Informer heeft design director Ben Walker laten weten dat spelers in The Callisto Protocol niet alleen met futuristische schietijzers aan de slag zullen gaan. Mêlee combat wordt een optie of zelfs een noodzaak, aangezien ammunitie weer ouderwets schaars zal zijn, waardoor je eigenlijk geen enkel schot mag missen. De mêlee is er dan ook op ingesteld om vijanden van je weg te duwen, zodat je meer tijd krijgt om zorgvuldig te mikken.

“Our overall tone of our combat is kind of a struggle, right? You’re doing whatever you can do to kind of get by and get through.”

“Almost half of our combat is melee. [That] means you have to be smart about how you use your bullets. So, to that end, we’ve added our melee combos, when they finish, they kind of push the enemy away. So, that gives you a chance then to lock on really quick and get a nice clean shot on an enemy.”