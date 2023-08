The Callisto Protocol wist ons te overtuigen met zijn survival horror gameplay, maar wereldwijd waren de reacties eerder gemengd. Een mogelijk vervolg is dus onzeker, al sleutelt Striking Distance momenteel wel degelijk aan een nieuw project. Op zich leuk, al heeft dat project ook nare gevolgen voor 32 werknemers van het bedrijf.

Uit een statement van uitgever KRAFTON aan IGN blijkt namelijk dat Striking Distance 32 medewerkers heeft ontslagen. De reden wordt eerder vaag omschreven: het door de ontslagen nieuw gevormde team zou beter passen bij de toekomstplannen van de studio. We wensen de getroffen werknemers en hun families veel sterkte.

“Striking Distance Studios and KRAFTON have implemented strategic changes that realign the studio’s priorities to better position its current and future projects for success. Unfortunately, these changes have impacted 32 employees. Honoring the invaluable contributions of each departing team member with material support in the form of outplacement services and meaningful severance packages is our top priority during this difficult moment.”