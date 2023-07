Striking Distance Studio sloot het jaar 2022 af met hun eerste game, het ijzingwekkende The Callisto Protocol. Op commercieel gebied was de horrortitel niet het succes waar uitgever Krafton op heeft gehoopt en ook onder spelers zijn de meningen verdeeld. Mocht je echter toch de game een kans willen geven, dan heb je daar nu de mogelijkheid toe.

The Callisto Protocol is namelijk toegevoegd aan de line-up van trials die je via je PlayStation Plus Premium abonnement kunt checken. Dit merkte PlayStation Game Size op en deelde de bevinding op Twitter. Volgens het account is de trial goed voor een uurtje, wat je meteen een goed beeld geeft of je de volledige game ook een kans moet geven.

