Of je nu fan bent van The Callisto Protocol of niet, je kan niet ontkennen dat ontwikkelaar Striking Distance Studios zijn best gedaan heeft om gamers ook na de release van extra content te voorzien. Met Contagion Mode liet het in maart een extra moeilijkheidsgraad op ons los, terwijl Riot Mode in mei steeds heftigere golven aan vijanden op je afstuurde. Een echte verhaaluitbreiding blonk vooralsnog echter uit door zijn afwezigheid… al komt daar binnenkort verandering in.

Eind juni kunnen gamers namelijk met Final Transmission aan de slag, DLC die als een soort laatste hoofdstuk van het plot van The Callisto Protocol moet dienst doen. De uitbreiding verschijnt op 27 juni tijdelijk exclusief op de PlayStation consoles, maar zal 48 uur later ook de andere platformen trachten in te palmen. Op Twitter vuurde Striking Distance alvast een korte, maar krachtige teaser op ons af, die spelers aanmoedigt om hun exemplaar van de game alvast af te stoffen.