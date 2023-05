Ontwikkelaar Striking Distance Studios beloofde voor de release van The Callisto Protocol al dat men ook na de release druk bezig zou blijven met het ondersteunen middels updates en nieuwe content. In die reeks heeft de studio nu de Riot Mode uitgerold voor alle platformen.

In deze modus bevinden spelers zich wederom in Black Riot Prison en is het aan hen om zoveel mogelijk vijanden over de kling te jagen. Het aantal vijanden kent geen einde en worden per “wave” steeds sterker en groter in aantallen. Middels verdiende Credits kun je bijvoorbeeld je gezondheidspunten verhogen. De nieuwe Rampage modus geeft je voor een korte tijd onbeperkte munitie en kun je vijanden insta-killen.