Eerder deze maand werd de releasedatum van de eerste – en tevens laatste – uitbreiding voor The Callisto Protocol bekendgemaakt. Nu is ‘Final Transmission’ beschikbaar voor PlayStation-gamers en de DLC komt morgen ook uit voor pc en Xbox. Om dat te vieren is er een lanceringsvideo beschikbaar gesteld.

De uitbreiding voor The Callisto Protocol pakt meteen de draad op na het einde van het spel. Je moet je een weg zien te banen door de ‘Black Iron Prison’ om bepaalde data te verzamelen. Tijdens je avontuur zul je nieuwe vijanden tegenkomen en een nieuwe baas. Om je te helpen deze te verslaan is er de nieuwe ‘Kinetic Hammer’, die aardig wat schade kan veroorzaken.

De lanceringsvideo van The Callisto Protocol – Final Transmission check je hieronder.