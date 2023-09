Ontwikkelaar Striking Distance Studios werd een paar jaar terug opgericht door onder andere Glen Schofield, die eerder aan het roer stond bij Sledgehammer Games en daar verantwoordelijk was voor onder andere Call of Duty: WWII. Daarvoor werkte hij voor EA en bedacht hij Dead Space.

Zijn laatste game is The Callisto Protocol die door de eerstgenoemde ontwikkelaar gemaakt werd, maar helaas is de game niet het succes geworden waar men op gehoopt had. Vorige maand zouden er naar verluidt tegen de 30 mensen zijn ontslagen, dit als gevolg van het missen van verkoopdoelen.

Nu meldt Bloomberg dat er een verandering zal plaatsvinden in het management. Een aantal mensen in de top van de ontwikkelaar zullen het bedrijf verlaten, waaronder co-founder en CEO Glen Schofield. Naast hem zullen ook de COO en CFO Striking Distance Studios verlaten. De huidige CDO, Steve Papoutsis, zal in de rol van CEO stappen.

Kort nadat Bloomberg met het bericht kwam, heeft de eigenaar van de ontwikkelaar, Krafton, via een verklaring laten weten dat Schofield heeft besloten om nieuwe kansen na te jagen. Zij noemen zijn vertrek bitterzoet, maar verzekeren wel dat de studio in uitstekende handen achterblijft.