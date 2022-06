Het spelen van games was vroeger beperkt tot de aanschaf van een cartridge of disc, die je in je console of computer deed. Na het al dan niet moeten installeren van de game, kon je aan de slag en het avontuur dat je bij aanschaf kreeg was het pakket. Tegenwoordig ligt dat compleet anders, want er is een forse toename te zien in abonnementsdiensten, waardoor games een veel langer leven hebben.

Een game is natuurlijk gemakkelijk te downloaden en vaak zien releases na verloop van tijd ook extra content verschijnen. Games zijn veel meer dan een paar uurtjes entertainment en zodoende zien we overal abonnementen opduiken. Dit kunnen abonnementen specifiek op de games gericht zijn, maar ook vanuit uitgevers. Daaronder vallen weer bonussen als je iets aanschaft en loyale spelers worden beloond.

Games via abonnementen spelen

Een van de eerste dingen die vast bij je opkomt is het spelen van games via abonnementen zoals Xbox Game Pass of PlayStation Plus. Dit soort services zijn van de consolemakers zelf en bieden je toegang tot een verscheidenheid aan features. Denk aan cloudopslag, online gameplay, exclusieve kortingen en meer. Ook krijg je maandelijks games ter beschikking die je ‘gratis’ kunt spelen als onderdeel van het abonnement.

In aanvulling daarop hebben verschillende uitgevers ook hun eigen abonnementen. Dit verschilt erg per partij, maar veelal krijg je voor een vast bedrag per maand eerder toegang tot nieuwe games. Ook kun je games al dan niet een bepaald aantal uren spelen via een trial en als je een beetje degelijke service te pakken hebt, speel je oudere content kosteloos. Uitgevers die dit zoal aanbieden zijn EA met EA Play en Ubisoft met Ubisoft Connect.

Abonnementen op games

Als we nog wat verder inzoomen, dan zien we dat er ook abonnementen of varianten daarop aangeboden worden in games. Het beste voorbeeld is GTA+, wat een abonnement is op GTA Online, waarmee je toegang krijgt tot extra in-game geld, wat luxe appartementen en andere perks. Dit helpt je te allen tijde sneller vooruit en vanzelfsprekend mag je ook van exclusieve extra’s genieten, die een ander zonder zo’n abonnement niet heeft.

Of wat te denken van de zogeheten ‘Battle Pass’, die je in veel games terug ziet komen. Met name shooters, waarbij je een bepaald aantal levels krijgt die elk voorzien zijn van een extra. Dit kunnen extra skins zijn, nieuwe charms voor aan je wapens en meer. Call of Duty, Apex Legends, Battlefield, Fortnite… de lijst met titels is oneindig. In feite neem je tegen een vast bedrag een soort verkapt abonnement op de game en hoe meer je speelt, des te meer je er voor terugkrijgt.

En dat concept zien we op veel meer vlakken terug. Het beperkt zich niet alleen tot videogames, ook in iGaming is zoiets te zien. Bij legale Nederlandse online casino’s worden ook vaak bonussen aangeboden. Nu is het niet zo dat je een abonnement neemt op een spel, maar als je speelt krijg je vaak wel door langer te blijven spelen een extra in speeltegoed. Daarnaast verwelkomen dit soort platformen je met open armen middels een welkomstbonus en als je geluk hebt, scoor je bij periodieke terugkeer ook een mooie extra.

Het is voor ontwikkelaars belangrijk om vaste spelers te belonen. Of dat nu om videogames, algemene klanten of videoslots gaat. Je hebt immers een reden om dat spel nog een keertje op te starten, want dan scoor je misschien wel die extra skin of die andere leuke accessoire, of bonus. In het geval van games heb je vaak ook dat je via een Battle Pass genoeg punten bij elkaar spaart om daarmee vervolgens een nieuwe aan te schaffen. Hierdoor hoef je eenmalig een uitgave te doen. Best gunstig.

