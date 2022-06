Sony heeft een nieuwe lijn aan hardware aangekondigd voor pc gaming, dit onder de noemer ‘INZONE’. Dit volgt op eerdere geruchten, waarbij werd gemeld dat Sony met nieuwe monitors en headsets zou komen. De geruchten blijken te kloppen, aangezien er twee gaming monitors en drie nieuwe headsets zijn aangekondigd.

De producten hebben een esthetisch ontwerp dat in lijn ligt met de PlayStation 5. Oftewel grotendeels wit met zwart en blauwe accenten. Het gaat om twee monitors van 27 inch die een refresh rate van 144Hz en 244Hz hebben tegenover een 1080p en 4K resolutie.

Hieronder de specifieke details van alle producten op een rijtje.

Monitors: INZONE M9: A 27-inch monitor with 4K resolution and 144Hz refresh rates. It also features Full Array Local Dimming, and DisplayHDR 600 certification. Sony also claims that the monitor has more than 95% coverage of the DCI-P3 colour space. Prijs: € 1099,-

€ 1099,- INZONE M3: A 27-inch 1080p monitor with a refresh rate of 244Hz, the INZONE M3 also features support for Nvidia G-Sync, DisplayHDR 400 certification, 99% coverage for sRGB colour space, and support for 1.07 billion colours. Prijs: € ?. Headphones: INZONE H9: A wireless noise cancelling gaming headset with support for 360 spatial sound. The headphones also feature active noise cancellation, with Noise Cancelling and Ambient Sound modes. It boasts 32 hours of battery life, and a recharge time of 10 minutes for up to an hour of use. Prijs: € 299,99.

€ 299,99. INZONE H7: A wireless gaming headset with 40 hours of battery life. It lacks the active noise cancellation of the INZONE H9. Prijs: € 229,99.

€ 229,99. INZONE H3: A wired gaming headset with support for 360 spatial sound. Prijs: € 99,99.

Alle producten werken vanzelfsprekend ook met de PlayStation 5. In het geval van de monitors zullen ze gebruikmaken van Auto HDR Tone Mapping en afhankelijk van wat je op de console doet, zal er gewisseld worden tussen een Cinema en Gaming modus. De headsets zullen een on-screen indicator leveren bij gebruik met de PS5 en ze komen ook terug in het Control Center van de console.

De meeste producten zullen in juli en later deze zomer verschijnen. Enkel de INZONE M3 heeft nog geen prijsindicatie en een releasewindow, al zal het in 2022 zijn.