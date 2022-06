In 2003 verscheen XIII voor de PlayStation 2, originele Xbox, Nintendo GameCube en pc. In 2020 kwam er een remake uit, maar deze wist verre van goed voor de dag te komen. Zeker in vergelijk met het origineel. Dit zat uitgever Microïds na bijna twee jaar waarschijnlijk nog steeds niet lekker, want de remake wordt opnieuw onder handen genomen. Een soort remake van een remake zullen we maar zeggen.

Uit een nieuwsbericht op Steam blijkt dat er op 13 september dit jaar een update beschikbaar zal worden gesteld voor de remake van XIII. Deze update zal de game compleet veranderen. Microïds heeft Tower Five op de nieuwe update gezet en dit Franse team zal moeten zorgen dat onder andere de visuele stijl van de game zal worden aangepast, zodat dit meer op het origineel lijkt.

Buiten het aanpassen van de graphics, zal ook de AI van de vijanden worden aangepakt, de HUD krijgt een upgrade en het geluid zal worden geoptimaliseerd. Tower Five zal ook een online multiplayer toevoegen aan de game. Speel je op een current-gen console, dan zal de remake van XIII op 60fps draaien.

Het ziet er dus naar uit dat XIII er straks als een compleet nieuwe game zal uitzien en aanvoelen. Het zal dan ook niet raar zijn als er geld wordt gevraagd voor de update. Dit is echter niet het geval, de update zal gratis binnen te halen zijn.

Op de genoemde datum zal de game trouwens ook voor de Nintendo Switch uitkomen, zie de trailer met gameplay hieronder.