Het is al langer een probleem waar gamers, maar inmiddels ook de Consumentenbond over struikelen: lootboxes. Meerdere titels en diens ontwikkelaars liggen onder vuur door de hevige nadruk op ‘surprise mechanics’, zoals EA het toentertijd zo mooi benoemde, met verschillende resultaten. Zo besloot Psyonix in 2019 om lootboxes geheel uit Rocket League te slopen en ging de Nederlandse rechtbank mee in het argument dat FIFA’s Ultimate Team tegen de gokwetten indruist, hoewel dit later toch werd teruggedraaid.

Nu mengt ook de politiek zich heviger in de discussie. CDA-Kamerlid Henri Bontenbal heeft namelijk een oproep gedaan aan de Tweede Kamer om lootboxes wettelijk verboden te maken, een motie die door een groot deel van de Tweede Kamer gesteund wordt. Volgens het Kamerlid is heldere wetgeving omtrent lootboxes nodig, en moeten kinderen en gezinnen beschermd worden voor de verslavende rol die lootboxes spelen, omdat er gevallen zijn waar kinderen honderden euro’s uitgeven via de rekening van hun ouders.

Dit speelt overigens niet alleen in Nederland. Zo heeft ook de Noorse consumentenbond – in samenwerking met 20 andere Europese organisaties – een oproep gedaan om lootboxes aan banden te leggen.