Recent liet Nacon al weten dat ze morgen een showcase zouden organiseren in het teken van hun games. Het was op dat moment nog enigszins gissen welke games we zoal te zien zouden krijgen, maar daar is nu meer duidelijkheid over verschenen.

De showcase zal morgenavond om 19.00 uur plaatsvinden en bevat vrijwel alle games die de uitgever in de pijplijn heeft zitten. Ook belooft Nacon de eerste gameplay beelden van Test Drive Unlimited: Solar Crown te laten zien, die inmiddels al enige tijd terug aangekondigd werd.

De showcase bevat 17 titels en de games die daar zoal in voorkomen zijn: Ad Infinitum, Blood Bowl, Chef Life, Clash: Artifacts of Chaos, Hell is Us, The Lord of the Rings: Gollum, RoboCop: Rogue City, Session, Test Drive Unlimited: Solar Crown, War Hospital, WRC Generations en vijf additionele onthullingen.