Spelers van Red Dead Online mogen vrijwel wekelijks een update verwachten met nieuwe kortingen, acties en meer. Dit zal Rockstar Games ook blijven doen, maar qua grote updates met veel nieuwe content zal de ontwikkelaar het voor gezien houden.

De focus van de ontwikkelaar verschuift steeds meer naar de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI en daarom zal ook de manier van updates uitbrengen voor Red Dead Online aangepast worden. Spelers mogen nog nieuwe Telegram Missions verwachten en een uitbreiding van bestaande modi, maar dat is het dan wel.

Verwacht geen nieuwe rollen meer of verhalende content. Rockstar geeft aan dat het niet gedaan is met Red Dead Online, maar tegelijkertijd zal het vrij minimaal blijven qua updates. Hieronder hetgeen de ontwikkelaar er precies over aangaf.

“Alongside seasonal special events and experience improvements — plus other changes to enhance and maintain a healthy Red Dead Online environment — we plan to build upon existing modes and add new Telegram Missions this year, rather than delivering major themed content updates like in previous years, and we will continue to highlight and share the creative efforts of our Red Dead community at every opportunity via the Newswire and beyond.”