Over iets meer dan een week kunnen we, ruim twee jaar na de oorspronkelijke onthulling, als kat op avontuur in Stray. Zoals met vrijwel iedere game het geval is, zul je voordat je Stray kunt spelen eerst een day one patch moeten downloaden. Hoewel de release pas over negen dagen is, zijn de details van de day one update al wel bekend.

In werkelijkheid gaat het om twee updates, die al klaarstaan op het PlayStation Network. De ‘pawtch notes’ – zoals ontwikkelaar BlueTwelve Studio ze toepasselijk noemt – laten zien dat er diverse zaken gepolijst worden en dat de stabiliteit en performance van Stray wordt verbeterd. Het lijkt daarom erg verstandig om de updates binnen te halen voordat je met Stray aan de slag gaat.

Alle details van update 1.01 en 1.02 kun je hieronder lezen. Stray verschijnt op 19 juli voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.