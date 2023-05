Stray kwam bij lancering alleen uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Dat de game exclusief op de consoles van Sony uitkwam was van tijdelijke aard, alleen was niet duidelijk hoe lang dit zou zijn. Nu lijkt het er op dat de Xbox-versie over niet al te lange tijd zal verschijnen.

Het gebeurt geregeld dat een rating instantie vroegtijdig een game lekt. Deze keer is het de ESRB die een Xbox One- en Xbox Series-versie van Stray verklapt. Een release lijkt dus aanstaande te zijn.

Aangezien Stray een timed console exclusive was voor PlayStation, was het natuurlijk een kwestie van tijd tot er een Xbox-versie zou verschijnen. Het lijkt er op dat het om een exclusieve deal van één jaar ging. De game met de kat in de hoofdrol kwam namelijk in juli 2022 uit en het duurt niet lang meer voordat we in die maand zitten.

Nu de Xbox-versie voorzien is van een leeftijdscategorie, lijkt de kans groot dat in dezelfde maand van dit jaar de Xbox-versie zal verschijnen.