In mei leek een registratie van Stray bij de ESRB al te hinten naar een release op de Xbox en dat blijkt te kloppen, de game zal vanaf 10 augustus ook te spelen zijn op de Xbox One en Xbox Series X|S zo heeft uitgever Annapurna Interactive aangekondigd.

Om de release aan te kondigen is er een nieuwe trailer gemaakt en die kan je natuurlijk hieronder bekijken. Wil je meer weten over deze game met kat in de hoofdrol? Check dan hier onze review.