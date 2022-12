Het jaar 2022 zit er alweer bijna op en diverse bedrijven delen daarom leuke statistieken van en over hun gebruikers en games. Sony doet daar dit jaar ook aan mee en geeft PlayStation-spelers de optie om leuke statistieken over henzelf naar boven te halen via de Wrap-Up 2022 tool. Uit zo’n mooi overzicht komt ook naar voren welke PS Plus-game onder Extra en Premium abonnees het meest populair is geweest dit jaar.

Uit die statistieken blijkt dat er veel liefde voor katachtigen was dit jaar, want Stray is het meest populair onder de PS Plus Extra en Premium leden. Heel vreemd is dit niet: de game was immers erg populair mede doordat het direct bij launch via de dienst beschikbaar was. En het kreeg goede cijfers. Ook wij waren enthousiast over het avontuur met de kleine viervoeter, waar je meer over kunt lezen in onze review.

De top 5 populairste games van PS Plus Extra en Premium is: