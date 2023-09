Stray kwam dit jaar opnieuw in het nieuws omdat er een Xbox One- en Xbox Series X|S-versie van het spel werd uitgebracht, waarmee de titel nu op alle moderne systemen te spelen valt. Ditmaal wat ander nieuws, want er wordt ook een animatiefilm gebaseerd op het spel gemaakt.

Annapurna Animation heeft enkele belangrijke mensen aangetrokken, waaronder regisseur Nick Bruno van NIOMONA en producent Julie Zackary van NIMONA. Het bedrijf heeft namelijk plannen om meer animatiefilms te maken gebaseerd op de titels van hun zusterbedrijf Annapurna Interactive en ze beginnen met Stray.

De releasedatum van deze Stray-film is nog niet bekendgemaakt.