Dankzij meerdere nieuwe vacatures weten we nu dat Respawn Entertainment aan een singleplayer game in het Apex Legends universum werkt. De ontwikkelaar is namelijk hard opzoek naar personeel voor het ‘Apex Universe Incubation Project’. Uit de verschillende omschrijvingen valt op te maken dat de studio specifiek hulp nodig heeft bij het maken van een ‘nieuw singleplayer avontuur’.

Uiteraard kan dit om Titanfall 3 gaan, maar het kan net zo goed iets nieuws zijn. Het staat in ieder geval los van Star Wars Jedi: Survivor, een ander singleplayer avontuur waar de ontwikkelaar momenteel aan werkt. Respawn Entertainment heeft het er maar druk mee. Zo blijven ze Apex Legends onderhouden en naast de hierboven genoemde titels, zijn er ook nog twee Star Wars-games in ontwikkeling.