Een paar dagen geleden was op de website van Best Buy te zien dat Nickelodeon Kart Racers 3 er aan zit te komen, alleen de game was toen nog niet aangekondigd. Nu de kat toch al uit de zak is, is Nickelodeon Kart Racers 3 officieel onthuld.

Volgens Bamtang Games zal het derde deel van de raceserie groter en beter worden dan zijn voorgangers. Er zullen meer dan veertig speelbare personages zijn en die zijn allemaal voorzien van stemmen. Tijdens de races zul je soms ook water tegenkomen en om dat te overbruggen, kan je je voertuig transformeren naar een waterscooter.

Andere belangrijke features zijn als volgt:

New Levels of Customization – Pair Raphael with the Reptar mobile, change paint jobs and parts, or dive into millions of other possible combinations.

– Pair Raphael with the Reptar mobile, change paint jobs and parts, or dive into millions of other possible combinations. 90 Crew Members – Choose from 90 crew members to match your playstyle with unique special abilities

– Choose from 90 crew members to match your playstyle with unique special abilities 36 Different Tracks – Speed down intense slime-filled alternate paths, both new and old.

– Speed down intense slime-filled alternate paths, both new and old. Multiplayer – Intense split-screen local and online multiplayer.

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway zal deze herfst verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.