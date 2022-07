God of War: Ragnarök verschijnt op 9 november en vandaag zijn de pre-orders online gegaan. Het is dus mogelijk om één van de verschillende edities in pre-order te plaatsen, zodat je op de release de editie naar wens ontvangt.

De Engelse retailer Shop To heeft bij de pre-order informatie wat extra details gezet en daaruit maken we op over welke visuele modi de game zal beschikken. Zoals het er nu naar uitziet gaat het om twee opties.

Zo is God of War: Ragnarök te spelen in een 4K resolutie op 30 fps. De andere optie is een dynamische resolutie die opgeschaald kan worden naar 4K met daarbij een framerate van 60fps. Verder beschikt de game over ‘multidirectional 3D audio’ en de haptische feedback en adaptieve triggers kennen in-game ondersteuning.